HOLLYWOOD VAMPIRES :: Johnny Depp erfüllt sich Geburtstagswunsch und singt “Heroes”

Die HOLLYWOOD VAMPIRES nahmen im vergangenen Jahr ihre ganz eigene Version von David Bowies “Heroes” in den legendären Hansa Studios, Berlin auf. In ebendiesem Studio verfasste David Bowie 1977 das Original – und 2019 sind Alice Cooper, Johnny Depp und Joe Perry nun selbst “Helden”.

Nicht nur das – niemand geringeres als Johnny Depp ist am Gesang zu hören. Damit erfüllt er sich einen großen Wunsch und singt pünktlich zu seinem Geburtstag am Sonntag, den 9.6., einen der Songs, die ihm am meisten bedeuten.

Das Video zu “Heroes” zeigt exklusive Ausschnitte der Berliner Recording Session, intime Momente aus dem Backstage und Bilder der umjubelten Europatour letztes Jahr.

Produziert von Tommy Henriksen und den Hollywood Vampires, erscheint “Rise” am 21. Juni 2019 bei earMUSIC als CD Digipak, 2LP+Download, Limited Box Set, 2LP Coloured Vinyl, 2LP Glow-In-The-Dark Vinyl und Digital. www.hollywoodvampires.com