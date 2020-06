HÖRSPIEL: THE LOVECRAFT5 “Das gemiedene Haus” (Grusel, Krimi)

THE LOVECRAFT 5

“(6) Das gemiedene Haus”

(Krimi)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 04/2020

Label: Contendo Media

In der sechsten Folge von THE LOVECRAFT5 begibt sich der Club auf die Spuren eines unheimlichen Hauses welches auf einem alten Friedhof errichtet wurde. Die Geschichte bringt uns die Gestalt des Vampirs näher, ob nun in der “modernen” Erzählweise als blutsaugendes Ungetüm oder in viel älterer Geschichtsform als körperloses Wesen, gilt es hier in der charmanten Gesprächsform der LOVECRAFT5 auszudiskutieren. Die Aura der Erzählung ist erstklassig und spannend wie wir es von den vorherigen Episoden kennen. Da die Geschichte von Blutsaugern wohl so ziemlich jeden Horrorfan begeistert, dürfte auch dieses geheimnisvolle Hörspiel sehr begeistern. Die tollen Sprecher schaffen es abermals das man gebannt in dieser Geschichte gefangen ist und auch bis zum überraschenden Ende verbleibt. Auf Charles, Herbert, Warren, Edward und Richardein ist somit wieder Verlass! Also holt euch dieses feine Hörspiel und erfreut euch an dieser mystischen Geschichte! (michi)

Verlagsinformationen:

Willkommen im Club der Lovecraft 5! Tauchen Sie mit den Freunden Charles, Herbert, Warren, Edward und Richardein in die düstere Atmosphäre Neuenglands.Dort, wo in rätselhaften Geschichten das Grauen H.P. Lovecrafts zu neuem,unheimlichem Leben erweckt wird…

»Ein unheimliche Haus in Providence, auf den schädlichen Überresten eines Friedhofs errichtet. Ein fauliger Geruch nach Krankheit, ein namenloses Grauen, das sich durch das Fundament frisst. Das seine Krallen nach den Lebenden ausstreckte. Meine Freunde, was Howard und ich dort in jener schicksalhaften Nacht fanden, unten im modrigen Keller, schien die Hölle ausgespien zu haben. Oder hatte dieses Ding…uns gefunden?«

Morbider Charme, wohlige Gänsehaut. Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds. Willkommen zu einem fesselnden Hörspiel-Erlebnis! Willkommen im Club der Lovecraft 5!

Sprecher:

Charles –Uve Teschner · Warren – Lutz Mackensy· Herbert – Markus Pfeiffer· Richard – Florian Hoffmann·Edward – Julian Tennstedt · Randolph – Jan Langer· Ann – Daniela Bette-Koch· Elihu – Michael-Che Koch·Credits – Matthias Keller

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: ChristophPiasecki·Buch:Julie Hoverson, nach der Geschichte „Das gemiedene Haus“ von H.P. Lovecraft· Deutsche Übersetzung:Thomas Rippert·Musik: Michael Donner·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding· Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH