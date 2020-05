HÖRSPIEL: THE LOVECRAFT5 “Aus dem Jenseits” (Grusel, Krimi)

THE LOVECRAFT 5

“(5) Aus dem Jenseits”

(Krimi)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 02/2020

Label: Contendo Media

Was für eine Folge,…Schon immer hat es Wissenschaftler beschäftigt dem Jenseits, dem Unterbewusstsein oder anderen Dimensionen auf die Spur zu kommen. Nichts ist nun einmal schlimmer als Unwissenheit über die Dinge die nach unserem Leben kommen. In dieser fünften Folge der Lovecraft5 führt uns dieser Club nun in ein altes verlassenes Haus welches einst Crawford Tillinghast gehörte. Dort finden sie eine alte mysteriöse Apparatur welche genau diese Antworten liefern soll.

Das Hörspiel beginnt wie ein Bericht von “Lost Places” Jägern, das Betreten eines verlassenen mysteriösen Gebäudes, das parallele Erzählen der dazugehörigen Legenden,… Alles sehr spannend und die tolle Erzählstruktur lässt mich als Hörer dabei nicht los. Das ist natürlich den großartigen Sprechern geschuldet und die unheimlichen Soundeffekte tun ihr Übriges um eine sehr dichte Atmosphäre zu erzeugen. Also liebe Lovecraft, Grusel und Hörspielfreunde, diese fünfte Reise mit dem Club der Lovecraft5 ist es unbedingt wert zuzuhören, also lasst es euch nicht entgehen! (michi)

Verlagsinformationen:

Willkommen im Club der Lovecraft 5! Tauchen Sie mit den Freunden Charles, Herbert, Warren, Edward und Richardein in die düstere Atmosphäre Neuenglands.Dort, wo in rätselhaften Geschichten das Grauen H.P. Lovecrafts zu neuem,unheimlichem Leben erweckt wird…

»Was wissen wir wirklich über das Universum? Über dessen wahre Natur? Crawford Tillinghast hat einen Weg gefunden, die Barrieren in fremde, seltsame Welten zu durchbrechen. Unheimliche Dimensionen, in denen fürchterliche Wesen auf unschuldige Opfer lauern. In diesem Haus, meine Freunde, steht die seltsame Maschine, mit der Tillinghast die Tür in eine andere Dimension aufstieß und sein Schicksal damit besiegelte.«

Morbider Charme, wohlige Gänsehaut. Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds. Willkommen zu einem fesselnden Hörspiel-Erlebnis! Willkommen im Club der Lovecraft 5!

Sprecher:

Charles–Uve Teschner · Warren – Lutz Mackensy· Herbert – Markus Pfeiffer·Richard – Florian Hoffmann· Edward– Julian Tennstedt· Tillinghast – Claus Vester· Howard – Thomas Balou Martin· Credits – Matthias Keller

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: ChristophPiasecki·Buch:Julie Hoverson, nach der Geschichte „Vom Jenseits“ von H.P. Lovecraft· Deutsche Übersetzung:Thomas Rippert·Musik: Michael Donner·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding· Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH