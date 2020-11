HÖRSPIEL: “Midnight Tales 27 – Tote neue Welt 3” (Mystery)

“Midnight Tales – Angst um Mitternacht”

“(27) Tote neue Welt 3″

(Mystery)

Wertung: Geht so

VÖ: 10/2020

Label: Contendo Media

Im dritten Teil von „Tote neue Welt„ ist die Reise von Lanzarote ans Festland geschafft, doch anstatt nun das Ende des Schreckens zu erleben und die Wunden versorgen zu können, bekommen es die Flüchtigen mit einer neuen Bedrohung zu tun. Kaum im Hafen von Cadiz angekommen sind sie im Fadenkreuz einiger Menschen die skrupellos die verbliebene Menschheit traktieren. Scheinbar sind die übrig gebliebenen Menschen nur noch bedacht ihren eigenen Vorteil aus der Krise zu ziehen. Hier fühlt man sich doch ein klein bisschen an eine bekannte Zombie Serie erinnert. In dieser Episode müssen wir uns dann leider auch gleich von mehreren Hauptcharakteren verabschieden denn der Kampf gegen diese Menschen erweist sich tatsächlich als schlechter kalkulierbar als der gegen das eigentliche Problem.

Sprecher und Soundtüftler haben sehr gute Arbeit geleistet. Sicherlich kann man sich über die klischeehaften Ausdrucksweisen der fiesen Menschen streiten, aber für mich ist das schon ok, weil es halt passend ist und man es eben auch genauso schon in den bekanntesten Filmen gesehen hat. Wie auch in Folge 2 fehlt mir hier etwas Tiefgang, allerdings wäre das im zur Verfügung stehenden Zeitfenster nicht machbar gewesen. Nun bin ich gespannt wie man mit Folge 4 die Geschichte zu Ende gehen lässt. Bitte kein Happy End,…..(michi)

Verlagsinformationen:

Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können.Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute.

MIDNIGHT TALES – Angst um Mitternacht

Die Überfahrt nach Spanien ist geglückt, doch im Hafen von Cadiz befinden sich die Überlebenden plötzlich im Visier einer neuen, tödlichen Gefahr.

Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds.Ein wahrhaft fesselndesHörspiel-Erlebnis!Tauchen Sie ein in die Welt der „Midnight Tales“. Betreten auf eigene Gefahr.

Sprecher:

Jacqueline Arendt – Stephanie Kirchberger · Rebecca Jepsen – Vera Bunk · Jens Wiggeshoff – Markus Raab · Tilo Prebe – Jacob Weigert · Sebastian Bahrens – Bastian Sierich · Diego – Matthias Keller · Eugenio – Matthias Keller · Sophie Gerling – Rieke Werner · Yvonne Gerling – Yvonne Greitzke· Host – Peter Flechtner · Credits – Alex Bolte

Dramaturgie, Regisseur, Produzent: ChristophPiasecki· Buch:Frank Hammerschmidt· Musik: Michael Donner, Scott Lyle Sambora, Alexander Schiborr und Konrad Dornfels·Schnitt: Stefanie Berg und Anika Roth·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding· Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH