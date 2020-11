HÖRSPIEL: “Midnight Tales 23 – Der Tod klopft an” (Mystery)

“Midnight Tales – Angst um Mitternacht”

“(23) Der Tod klopft an”

(Mystery)

Wertung: Gut

VÖ: 08/2020

Label: Contendo Media

Ein Verbrechen aus der Vergangenheit, ein dabei ausgesprochener Fluch der die Familie auf Lebzeiten bestrafen soll, Aberglaube, Realität oder doch nur ein ganz normales Verbrechen? In sensationeller Atmosphäre erleben wir hier ein Hörspiel auf klassischem Erzählstrukturen, die an viele gute alte Schwarz Weiß Filme erinnert. Das Hörspiel lebt von seinen stimmungsvollen Soundeffekten wie zum Beispiel Gewitterkulisse und natürlich von dem erstklassigen Sprechern die für eine sehr dichte Erzählung sorgen. Als Hörer ist man wie gefesselt in den Geschehnissen und die Spielzeit vergeht wie im Fluge. Genau diese Art von Hörspielen trifft den geneigten Krimi und Gruselfan ins Mark und begeistert auf allen Ebenen. (michi)

Verlagsinformationen:

Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können.Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute.

MIDNIGHT TALES – Angst um Mitternacht

Ein altes Herrenhaus. Vier englische Gentlemen. Eine unheilvolle Gewitternacht. Während die vier versuchen, ein rätselhaftes Verbrechen aus der Vergangenheit aufzuklären, nähert sich ihnen nach und nach eine tödliche Bedrohung. Die Geister der Vergangenheit scheinen wieder lebendig zu sein. Für die vier Männer beginnt ein verzweifelter Kampf ums Überleben.

Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds.Ein wahrhaft fesselndesHörspiel-Erlebnis!Tauchen Sie ein in die Welt der „Midnight Tales“.

Sprecher:

CedrickPaynton – Michael Bideller · Barnabas Langdon – Jürgen Holdorf · Dr. Hugh Mills – Thomas Balou Martin · Richard „Dick“ Martin – Robin Brosch · Butler Albert – Jens Wendland · Lewis Paynton – Marko Bräutigam · Gladys Newton – Jenny Maria Meyer · Constable Jennings – Heiko Akrap · Host – Peter Flechtner · Credits – Alex Bolte

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: ChristophPiasecki· Buch:Marc Freund· Musik: Michael Donner, Scott Lyle Sambora, Alexander Schiborr und Konrad Dornfels·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding· Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH