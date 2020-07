HÖRSPIEL: “Midnight Tales 22 – Das verfluchte Schubfach” (Mystery)

“Midnight Tales – Angst um Mitternacht”

“(22) Das verfluchte Schubfach”

(Mystery)

Wertung: Geht so

VÖ: 07/2020

Label: Contendo Media

In dieser 22. Folge der Midnight Tales geht es um einen jungen Medizinstudenten Tim der in der Leichenhalle einen Job annimmt. Es gab schon geheimnisvolle Geschichten, doch was ihn dann wiederfährt überrascht ihn doch ziemlich. Es gibt ein geheimnisvolles Schubfach und wenn eine Leiche den Weg in dieses findet geschehen Dinge, die wohl niemand für möglich gehalten hätte.

Zu Beginn könnte man denken das sich die Geschichte an den Film Nightwatch / Nachtwache orientiert. Doch es stellt sich schnell heraus, dass es hier keine düstere Geistergeschichte oder fiese Streiche anderer Menschen gibt. Nein, es kommt zu einer Begegnung die zwar geheimnisvoll ist aber alles andere als bedrohlich. Ich selber hätte mir an dieser Stelle lieber eine düstere Geschichte gewünscht. Die etwas andere Geistergeschichte ist zwar recht amüsant, kann dann aber in Summe doch nicht für den gewünschten Effekt sorgen den die vorherigen Episoden abgeliefert haben. Auch die Stimme des weiblichen Geistes finde ich zu sauber, zu normal um überhaupt zu spüren mit was man es hier zu tun hat. Sonst ist natürlich wieder alles erstklassig arrangiert und vertont. Trotz allem für mich eine der bisher schwächsten Folgen. (michi)

Der junge Medizinstudent Tim tritt seinen neuen Job in der Leichenhalle an. Nachtschicht. Mit dem Anblick von Leichen hat er gerechnet. Nicht jedoch mit dem, was ihn dort wirklich erwartet, sobald das Mitternachtsläuten durch das Gemäuer hallt.

Sprecher:

Timothy Grant – Marios Gavrilis · Darcy – Katja Keßler · Bedelia Crane – Joseline Gassen · Gordy – Florian Hoffmann · Halston – Achim Buch · Sophia – Yvonne Greitzke · Leiche – André Beyer · Mr. Summerfield – Helmut Krauss · Wache – Contantin von Westphalen · Host – Peter Flechtner · Credits – Alex Bolte

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: ChristophPiasecki· Buch:Julie Hoverson · Übersetzung:Thomas Rippert· Musik: Michael Donner, Scott Lyle Sambora, Alexander Schiborr und Konrad Dornfels·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding· Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH