HÖRSPIEL: “Midnight Tales 20 – Clara gegen Tod und Teufel” (Mystery)

“Midnight Tales – Angst um Mitternacht”

“(20) Clara gegen Tod und Teufel”

(Mystery)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 07/2020

Label: Contendo Media

Na das ist ja mal eine charmante alte Dame! Es ist kaum in Worte zu fassen was einem in diesem Hörspiel der Reihe “Midnight Tales – Angst um Mitternacht” alles so entgegen kommt aus dem Lautsprechern. Also für Kinderohren ist hier einiges Ungeeignetes an Wortgut dabei. Die gute Großmutter Clara hat nämlich so einiges an ordinären Schimpfwörtern auf Lager und nutzt dieses auch egal wer ihr als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Das ihre Tochter auch noch mit einem Schlägertypen zusammen lebt, der sie überaus schlecht behandelt, bringt die alte “Dame” zu einem Plan der sie mit Satan verbündet und selbst der muss sich dem Wortschatz von Clara ausetzten.

Tolles Hörspiel, das alles was wir bisher aus dieser Hörspielreihe kennen, zumindest hinsichtlich Schimpfwörter, in den Schatten stellt. Die Sprecherin Katja Brügger die die Rolle der Clara inne hat, dürfte sicherlich so manche lustige Minute gehabt haben beim Einsprechen dieses Stückes. Für uns Hörer eine wahre Pracht und ein absolutes Muss für alle Freunde des Schwarzen Humors in Hörspielform. (michi)

Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können.Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute.

Um ihre Familie zu schützen, legt sich die ordinäre alte Clara mit ganz besonderen Herren an und zeigt ihnen, wo beim Teufel der Dreizack hängt.

Sprecher:

Clara – Katja Brügger · Satan – Thomas Balou Martin · Morty – Bert Stevens · Kevin – Louis F. Thiele · Krankenschwester – Anna Dramski · Bertha – Eva Thärichen · Jemma – Kirstin Hesse · Ted – Martin Sabel · Barry – Steffen Groth · Spike – Tobias Brecklinghaus · Patient – Daniel Faust · Host – Peter Flechtner· Credits – Alex Bolte

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: ChristophPiasecki· Buch:Julie Hoverson · Übersetzung:Thomas Rippert· Musik: Michael Donner, Scott Lyle Sambora, Alexander Schiborr und Konrad Dornfels ·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding · Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH