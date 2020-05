HÖRSPIEL: “Midnight Tales 11 – Wenn Masken Fallen” (Mystery)

“Midnight Tales – Angst um Mitternacht”

“(11) Wenn Masken Fallen”

(Mystery)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 04/2020

Label: Contendo Media

Was für eine geniale Folge, wieder einmal. Spannung, Humor und großartige Sprecher. Allen voran K.-Dieter Klebsch den wir schon als Professor Doom von “Jack Slaughter” kennen, überzeugt als sehr impulsiver Charakter in einer Geschichte die in dieser Form sicherlich nicht vorhersehbar ist. Die Story in der das Ehepaar Ehepaar Limbkin die Schutzsuchenden im Schneesturm bei sich zu Hause aufnimmt, ist perfekt inszeniert und von Minute zu Minute spitzt sich die Situation zu. Dabei treffen ziemlich unterschiedliche Charaktere und Meinungen aufeinander und mit jedem Wort das gewechselt wird scheint die Situation mehr und mehr außer Kontrolle zu geraten. Doch das Finale lässt des Rätsels Lösung bis buchstäblich in die letzte Sekunde offen.

Richtig gut dieses Hörspiel und großartig umgesetzt! Dieses Hörspiel muss man unbedingt hören und wer es nicht tut hat echt etwas verpasst,… (michi)

Verlagsinformationen:

Hörbuch: ISBN 978-3-96762-103-7|VÖ-Form:Digital

Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können.Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute.

MIDNIGHT TALES – Angst um Mitternacht

Ein Schneesturm tobt in North Dakota. Nachdem ihre Freunde dem Ehepaar Limbkin für das Abendessen abgesagt haben, klopft es plötzlich unerwartet an ihre Tür. Zwei Fremde erbitten Schutz vor dem Unwetter, da sie eine Autopanne hatten. Beim gemeinsamen Dinner scheint sich trotz wärmenden Kaminfeuers eine Eiseskälte auszubreiten. Denn als die Masken fallen, verändert sich alles.

Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds.Ein wahrhaft fesselndesHörspiel-Erlebnis!Tauchen Sie ein in die Welt der „Midnight Tales“. Betreten auf eigene Gefahr.

Sprecher:

Walter Limbkin – K.-Dieter Klebsch · Sadie Limbkin – Dana Friedrich · Reggie Marx – Wolfgang Bahro · Pamela Reeder – Nana Spier · Host – Peter Flechtner· Credits – Alex Bolte

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: ChristophPiasecki·Buch:Marc Freund· Musik: Michael Donner, Scott Lyle Sambora, Alexander Schiborr und Konrad Dornfels·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding· Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH