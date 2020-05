HÖRSPIEL: “Midnight Tales 10 – Wahn und Wahnsinn” (Mystery)

“Midnight Tales – Angst um Mitternacht”

“(10) Wahn und Wahnsinn”

(Mystery)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 04/2020

Label: Contendo Media

„Nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit“,…wie oft hört man im Kontext von Gewaltverbrechen diesen Satz. Aber wer möchte dies schon bewerten und ein Urteil sprechen. Auch in diesem Hörspiel geht es um dieses Thema. Ein Mörder sucht nun genau diesen Weg um dem Schlimmsten aus dem Weg zu gehen und wählt die Nervenheilanstalt als bessere Lösung. Doch ist an dieser Bewertung überhaupt etwas dran? Genau um das herauszufinden haben die Verantwortlichen in der Heilanstalt einen Plan,…

Ein Hörspiel zu dem der Name “Wahn und Wahnsinn” perfekt passt. Auf eine unglaublich spannende Art und Weise wollen die Ärzte dem Patienten auf die Spur kommen. Die Sprecher leisten hierbei wieder einmal großartige Arbeit und man ist als Hörer wie gefangen in der Welt des Wahnsinns. Tolle Hörspielidee, welche in Perfektion umgesetzt ist um intensive und sehr spannende 40 Minuten erleben zu können! Nach Folge 10 kann man den Machern dieser Serie nur Gratulieren zu dem bisher Geleisteten. Mystery und Hochspannung mit einem enormen Grat an Abwechslung! Was will man mehr?….(michi)

Verlagsinformationen:

Wir haben uns daran gewöhnt, alles mit den Regeln der Wissenschaft erklären zu können.Doch was, wenn diese Regeln versagen und wir uns vor dem Unerklärlichen nicht hinter dieser zerbrechlichen Sicherheit verstecken können? Sobald wir einer Welt gegenüberstehen, die nicht ganz der unseren entspricht, ist es Zeit, sich dem zu stellen, was uns anfallen könnte, wie ein Raubtier seine Beute.

MIDNIGHT TALES – Angst um Mitternacht

„Nicht schuldig wegen Unzurechnungsfähigkeit“…das klingt für den verurteilten Mörder Edmund Rafelsen als Trick zu verlockend. Doch als er in Dr. Larsons Nervenheilanstalt gebracht wird, bekommt er mehr, als er erwartet hatte. Viel mehr.

Bekannte und beliebte Synchronstimmen, orchestraler Soundtrack und alptraumhaft-realistische Sounds.Ein wahrhaft fesselndesHörspiel-Erlebnis!Tauchen Sie ein in die Welt der „Midnight Tales“. Betreten auf eigene Gefahr.

Sprecher:

Edmund Rafelsen und Achilles – Kai Taschner· Rose Connelly – Dana Friedrich · Ronald Tomlinson – Andreas Otto ·Rudy Horton – Achim Buch·Dr. Sara Larson – Anna Dramski · Hector Wilson – Santiago Ziesmer · Vincent – Tobias Brecklinghaus· Terrance – Contantin von Westphalen· Bezirksstaatsanwalt – Bodo Wolf· Wärter – Daniel Faust· Mädchen- Celina Walter· Mutter – Liane Rudolph· Junge – Leon Aubrecht· Host – Peter Flechtner·Credits – Alex Bolte

Dramaturgie, Regisseur, Produzent & Schnitt: ChristophPiasecki·Buch:Julie Hoverson·Übersetzung:ChristophPiasecki·Musik: Michael Donner, Scott Lyle Sambora, Alexander Schiborr und Konrad Dornfels·Sounddesign:Erik Albrodt·Design & Illustration:Alexander von Wieding· Produktion &Vertrieb:ContendoMediaGmbH