HÖRSPIEL: INSEL KRIMI “Norderney Morderney” (Krimi)

Insel-Krimi

“(7) Norderney Morderney”

(Krimi)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 08/2019

Label: Contendo Media

Klappentext:

Bei Deichbauarbeiten auf der schönen Insel Norderney werden menschliche Überreste gefunden. Die Leiche einer jungen Frau wurde vor über 50 Jahren dort vergraben. Kommissar Brekewoldt und seine Freundin, die Ärztin Nele Röwekamp, ermitteln auf eigene Faust, um das dunkle Geheimnis aus der Vergangenheit zu lüften. Doch schon bald wird klar, dass dies auch für sie tödlich enden könnte.

Spieldauer: ca. 60 Min.

ISBN 978-3-945757-94-9

Darsteller:

Daniela Bette-Koch, Markus Pfeiffer, Martin Sabel, Victoria Sturm, Horst Naumann, Martina Linn Naumann, Anja Gräfenstein, Mark Bremer, Engelbert von Nordhausen, Werner Wilkening, Erich Ludwig, Björn Schalla, Oliver Kube, Christoph Walter, Christoph Piasecki und Uta Dänekamp

Buch: Markus Topf & Timo Reuber

Idee, Konzept, Regie: Christoph Piasecki

Musik: Alexander Schiborr, Michael Donner

Sounddesign: Andy Muhlack

Cover & Design: Kito Sandberg

Produktion & Vertrieb: Contendo Media GmbH

Es ist inzwischen der siebente Teil der hervorragend arrangierten Hörspiel Reihe “Insel Krimi” aus dem Hause CONTENDO. Der neue Fall führt uns dieses mal auf die Insel Norderney und es gibt abermals ein Wiedersehen mit Kommissar Brekewoldt und seiner Freundin, der Ärztin Nele Röwekamp. Eher zufällig werden die beiden in eine Kriminalgeschichte verwickelt die weit in die Vergangenheit zurückreicht, in die Zeit der großen Flut als die ganze Nordseeküste eine Katastrophe erleben musste. Natürlich passt es der örtlichen Polizei und so manchem Einwohner nicht, das die beiden Schnüffler, deren Ruf von den Fällen der anderen Inseln ihnen auch bis hierhin vorausgeeilt ist, auch hier wieder recht eigenwillig auf die Suche nach Aufklärung unterwegs sind.

In dem kurzweiligen Hörspiel ist jede Minute spannend und immer wieder tauchen neue Indizien auf, die das Vorherige in Frage stellen. So muss man weit in die Vergangenheit forschen um diesem schrecklichen Verbrechen auf die Spur zu kommen. Die Sprecher sind erstklassig, die Soundeffekte erzeugen eine stimmungsvolle authentische Atmosphäre und damit sind alle Zutaten aufgetischt die man für gute Hörspielunterhaltung braucht. Tolle Folge die abermals Lust auf die nächste Geschichte der Insel-Krimi Reihe macht. (michi)