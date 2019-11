HÖRSPIEL: INSEL KRIMI “Holgoland ist abgebrannt” (Krimi)

Insel-Krimi

“(10) Helgoland ist abgebrannt”

(Krimi)

Wertung: Gut

VÖ: 11/2019

Label: Contendo Media

Klappentext:

Hauptkommissar Arne Brekewoldt und die schöne Ärztin Nele Röwekamp planen einen romantischen Kurzurlaub über Silvester auf Helgoland – weit weg von allen beruflichen Verpflichtungen. Doch da täuschen sie sich gewaltig, denn seit einiger Zeit treibt ein Brandstifter sein Unwesen auf dem beschaulichen Eiland inmitten der rauen Nordsee. Als Arne und Nele beinahe selber Opfer eines Anschlages werden, reicht es ihnen: sie wollen den Feuerteufel schnappen.

Spieldauer: ca. 60 Min.

ISBN 978-3-945757-71-0

Darsteller: Daniela Bette-Koch, Markus Pfeiffer, Felix Würgler, Uve Teschner, Constantin von Westphalen, Jürgen Holdorf, Joseline Gassen, Dagmar Bittner und Jens Wendland

Buch: Markus Topf & Timo Reuber

Idee, Konzept, Regie: Christoph Piasecki

Schnitt: Stefanie Berg, Anika Roth

Sounddesign: Erik Albrodt

Musik: Alexander Schiborr, Michael Donner

Cover & Design: Kito Sandberg

Produktion & Vertrieb: Contendo Media GmbH

Der Feuerteufel ist unterwegs

Die 10te Episode von der Hörspielreihe “Insel Krimi” führt uns dieses Mal nach Helgoland. Hier gibt es dann auch ein Wiedersehen mit Hauptkommissar Arne Brekewoldt und der Ärztin Nele Röwekamp die eigentlich dort Urlaub machen wollen. Doch wir wissen ja inzwischen das die Beiden mehr Kriminalfälle an sich ziehen als es ihnen lieb ist. Und das spüren sie am eigenen Leib, denn die traute Zweisamkeit wird abrupt unterbrochen als ihre Ferienwohnung Ziel eines Brandsatzes wird. Das weckt natürlich den Ermittlergeist und dies beschränkt sich nicht nur auf die Felseninsel sondern bringt sie bis auf eine nahe gelegene Bohrinsel.

Wieder einmal schaffen es die Hörspielmacher eine spannende Kriminal- Geschichte zu erzählen die den Hörer bis in die letzte Minute hin in Atem hält. Die erstklassigen Soundeffekte stehen auf einer Stufe mit den hervorragenden Sprechern, die dieser Geschichte die perfekte Vertonung geben. Auch Teil 10 ist ein sehr hochwertiges und spannendes Hörspiel was diese Norddeutsche KrimiSerie nach wie vor zu einer absoluten Empfehlung macht. (michi)