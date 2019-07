HÖRSPIEL: INSEL KRIMI “Die Bestie von Wangerooge” (Krimi)

Insel-Krimi

“(6) Die Bestie von Wangerooge”

(Krimi)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 06/2019

Label: Contendo Media

Klappentext

Moin, Sonne, Strand … und Blut. Die spannende Krimi-Reihe mit nordischem Charme und Witz. Ein Serienmörder geht auf Wangerooge um. Immer bei Vollmond schlägt er zu und präpariert seine Opfer auf makabere Weise.

Kommissar Arne Brekewoldt will gemeinsam mit der Ärztin Nele Röwekamp seinen Kollegen unter die Arme greifen, um den Mörder zu fassen. Doch ihr Plan schlägt fehl und die nahenden Vollmondnächte locken die Bestie bereits aus ihrem Versteck.

Sprecher: Arne Brekewoldt – Markus Pfeiffer, Nele Röwekamp – Daniela Bette-Koch, Kurt Söderup – Holger Umbreit, Eduard Hansen – Bert Franzke, Alke Jensen – Annette Strasser, Torge Osthaus – Dirk Hardegen, Heiner Krumbeck – Martin Gruber, Gero von Arnim – Frank Schröder, Ute Beermann – Dascha Lehmann

Spannung auf Wangerooge

Nach einem etwas schwächeren Insel-Krimi 5 auf der Insel Langeooge führt uns der neueste Teil 6 nun nach Wangerooge und bei dieser Folge ist wieder Unterhaltung pur geboten. Eine mörderische Bestie ist unterwegs im Urlaubsparadies und Kommissar Arne Brekewoldt will gemeinsam mit der Ärztin Nele Röwekamp den lokalen Kollegen zur Hilfe kommen, doch der Fall hat es in sich. Alles ist verworren und die Zeit drängt denn die nächste Vollmondnacht steht unmittelbar bevor.

Das Hörspiel überzeugt durch eine in sich stimmige Geschichte, die von allen Sprechern genial umgesetzt ist. Vor allem steckt hier unglaublich viel Wortwitz in den Konversationen was den Hörer immer wieder zum Schmunzeln zwingt. Das ist wahrlich perfekte Unterhaltung für alle Krimi Fans die gern auch einen Funken Humor dazu brauchen! Alle Daumen hoch für dieses unterhaltsame Hörspiel!! (michi)