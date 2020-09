HERUMOR :: Asp Spreng (ASP) Story-Folk-Projekt am 20.11.

Viele Jahre mussten die Fans auf dieses Werk warten, denn Geschichtenerzähler Asp Spreng (ASP) ließ sich Zeit mit dem ersten Album seines Story-Folk-Projektes HERUMOR. “Eine Liebe nicht weniger tief (Zwielichtgeschichten I)” erscheint am 20.11. bei Trisol Music Group GmbH/Soulfood. www.herumor.com

Nicht nur musikalisch zeigt sich der Songwriter von einer anderen Seite, sondern auch weniger dunkel und im Schauerroman verhaftet als bei seiner anderen Band. HERUMOR bewegt sich im Zwielicht, der Dämmerung und dem impressionistischen Fleckenspiel von ewigen Wäldern und geheimnisvollen Anderswelten. Hier geben weniger die vertrackt-verschachtelten Erzählzyklen den Ton an, vielmehr bekommt man mit jedem einzelnen Lied die perfekte musikalische Phantastik-Kurzgeschichte. Der Hörer erfreut sich dabei an Erzählungen von Elfen, Trollen, Nymphen, durch die Wälder streifenden, geheimnisvollen Knochenmännern und allerlei anderen Fabelwesen. Doch auch für knisternd-erotische Romantik und für tragische Liebesgeschichten ist genug Platz auf “Eine Liebe nicht weniger tief”: emotional, geheimnisvoll, aber nie die Kitschgrenze überschreitend.

Das Ziel sei, so Mastermind Asp, dem Hörer mit jedem einzelnen Song eine kleine, intensive Reise zu bieten, ein mentales Kurzabenteuer, um dem Alltag zu entfliehen und durch diesen Miniatururlaub gestärkt dem täglichen Einerlei zu begegnen. Dabei versteht er es, auch in den weniger ausführlichen Songtexten große Tore zu Universen zu öffnen, die Geschichten im Subtext mit Tiefe und einer reichen Umwelt zu versehen. Das Debut-Album von HERUMOR baut auf der reichhaltigen Erfahrung von jemand, dem das Geschichtenerzählen im Blut liegt und der für “Eine Liebe nicht weniger tief” aus dem Vollen geschöpft hat. Vielleicht gerade deswegen, weil für die musikalischen Kurzgeschichten ein Konzentrat geliefert werden muss, das schnell auf den Punkt kommen, rasch zum Kern vorstoßen muss, um den Hörer genussvoll in die Fremde zu locken. Doch Vorsicht: Was sich nach einer Märchenstunde anhört, ist durchaus sehr erwachsen gehalten und kein reiner Kinderkram.

Die Klangdimension von HERUMOR lädt ebenso zum Träumen ein wie die gesungenen Geschichten selbst. Für die Songs konnten absolute Ausnahmemusiker gewonnen werden. Mit dabei ist zum Beispiel der im Asp-Kosmos lang bekannte Weggefährte Thomas Zöller, Deutschlands erster und einziger studierter Dudelsackspieler mit Abschluss vom königlichen Konservatorium in Glasgow. Das traumhafte Geigenspiel steuerte Nikos Mavridis bei, der in unzähligen Bühnen- und Studioproduktionen sein unerschöpfliches Talent gezeigt hat. Hauptmitstreiter ist der Multiinstrumentalist sowie Studiofachmann Patrick Damiani, der auf eine lange und erfolgreiche Laufbahn als Musiker, Mischer und Produzent in seinem TidalWave Studio zurückblicken kann.

Das Album erscheint in zwei Editionen.

1. Digipak CD Edition

CD im 6-seitigen Digipak

Zwei 20-seitige Booklets

Inklusive sämtlicher Albumtexte

2. Etched Vinyl Edition – Limitierte Doppel-LP

180 Gramm schweres 2×12″ Vinyl

Klassisch Schwarz

Vierte Seite mit Etching

Spezielles Vinyl-Mastering

Extra audiophiler Tonträger von hoher Qualität – deutsche Pressung!

Gatefold-Klappverpackung

Mehrfarbig bedruckte Innenhüllen

Handnummeriert

Streng limitiert auf 500 Exemplare