Hendriks mediales 2021

Auch wenn ich dieses Jahr ziemlich viel im Untergrund unterwegs war, sind die Scheiben, die dieses Jahr am meisten liefen nicht alle im Untergrund angesiedelt.

Meistgelaufene aktuelle Alben 2021:

Gatecreeper – An Unexpected Reality

Repulsive Feast – Meat Hook Mutilation

Chaser – Dreamers

Aborted – ManiaCult (Review hier)

Fear Factory – Aggression Continuum (Review hier)

Haunt – Beautiful Distraction

Blood Red Throne – Imperial Congregation (Review hier)

Brodequin – Perpetuation Of Suffering

Abominable Putridity – Parasitic Metamorphosis Manifestation

Cannibal Corpse – Violence Unimagined

Cradle Of Filth – Existence Is Futile

Außerdem hat mich dieses Jahr unter anderem das hier erfreut:

Bone Sickness – Theatre of Morbidity

Contaminated – Final Man

Impaled Nazarene – Eight Headed Serpent

Internal Rot – Grieving Birth

Mastodon – Hushed And Grim

Für alle die Spotify nutzen ist hier meine Playlist des Jahres, wo nicht nur die aktuellen Sachen aufgeführt sind, sondern alles was mich dieses Jahr begeistern konnte…

Von Brutal Death und 70´s Prog Rock über deutschen Hip-Hop bis zu Soundtracks von Kannibalenfilmen ist alles dabei…

Hendriks 2021

Best Podcast 2021:

Am besten haben mir natürlich die Kabuffgeschichten gefallen, bei denen ich als Dauergast dabei bin. Es geht um die Hörspielreihe „Gabriel Burns“ und andere Sachen. Die 2 letzten Folgen befassen sich nur mit Musik. Zu hören bei Youtube oder Spotify.

Ansonsten habe ich auch andere Podcasts bei Spotify gehört:

Besser als Sex hier

Cause Of Deaf hier

Funk – Der Podcast hier

!!!!!!!!!!!!!!!!!SONDERMELDUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ende des Jahres geht noch ein kleiner Lebenstraum in Erfüllung! Es erscheint ein Vinyl, auf dem ich mich selber hören kann!

Ich bin Gastsänger bei SHOCKGNOSIS!

Kreators “Renewal” wurde gecovert und ich übernehme einen Teil des Gesangs! Außerdem bin ich noch bei “Six Nails” mit dabei!

Danke, Anselm und Kai!

Hier könnt ihr das Ding online hören…

2020 untergegangen:

Miasmatic Necrosis – Apex Profane (Dieses Jahr von allem mit Abstand am meisten bei mir gelaufen) (Review hier)

Rückblick:

Wie immer Alben, die irgendwann seit ihrer Veröffentlichung eine Bedeutung für mich hatten oder immer noch haben:

2011:

Casper – XOXO

City And Colour – Little Hell

GGUW – Gegen Gravitation Und Willensfreiheit

Hypocrisy – Hell Over Sofia

Keitzer – Descend Into Heresy

Nemesis Sopor – Wurzelloser Geist

Pathology – Awaken To The Suffering

Shining – VII-Född Förlorare

Sólstafir – Svartir Sandar

Ulver – Wars Of The Roses

Whores. – Ruiner.

Wintermoon – Dogma

Woods Of Desolation – Torn Beyond Reason

2001:

4Lyn – 4Lyn

Agathodaimon – Chapter III

American Head Charge – The War Of Art

Blood Red Throne – Monument Of Death

Bolt Thrower – Honour-Valour-Pride

Brodequin – Festival Of Death

Crowbar – Sonic Excess In Its Purest Form

Deranged – Deranged

Dimmu Borgir – Puritanical Euphoric Misanthropia

Disbelief – Worst Enemy

Hypnos – The Revenge Ride

Ill Nino – Revolution Revolución

Katatonia – Last Fair Deal Gone Down

Machine Head – Supercharger

My Dying Bride – The Dreadful Hours

Nagelfar – Virus West

Nocte Obducta – Schwarzmetall-Ein Primitives Zwischenspiel

Opeth – Blackwater Park

Orphanage – By Time Alone

Six Feet Under – True Carnage

Slipknot – Iowa

Stone The Crow – Year Of The Crow

System Of A Down – Toxicity

Thorn Eleven – Thorn Eleven

Thursday – Full Collapse

Tool – Lateralus

Zyklon – World Of Worms

(hed)P.E. – Broke

1991:

Cannibal Corpse – Butchered At Birth

Darkthrone – A Blaze In The Northern Sky

Dismemeber – Like An Everflowing Stream

Gorguts – Considered Dead

Guns N´Roses – Use Your Illusion I+II

Ice-T – O.G. Original Gangster

Meshuggah – Contradiction Collapse

Nirvana – Nevermind

Paradise Lost – Gothic

Pearl Jam – Ten

Sepultura – Arise

The Smashing Pumpkins – Gish

Soundgarden – Badmotorfinger