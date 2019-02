Die Epic Melodic Death Metaller HELL’S GUARDIAN sind mit einem brandneuen Lyric-Video für ihre dritte Single “My Guide My Hunger ” aus dem neuesten Album “As Above So Below” am Start. Als Gastsänger wirken Adrienne Cowan von Seven Spires und Marco Pastorino von Temperance mit.

VÖ “As Above So Below” am 14. September 2018