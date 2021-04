HELLOWEEN :: Neue Single mit Videoclip erschienen

Fans haben seit der PUMPKINS UNITED WORLD TOUR drauf gewartet, nun ist es vollbracht, die neue HELLOWEEN Single ist draußen. Geschrieben von Kai Hansen, beschfreibt “Skyfall” eine Alien-Landung auf der Erde und eine dramatische Verfolgungsjagd, während sich Michael Kiske, Andi Deris und Kai Hansen duellieren und ein stimmliches Breitband-Abenteuer schaffen. www.helloween.org / www.facebook.com/helloweenofficial

“Skyfall” ist erhältlich als CD, digital sowie in zwei verschiedenen Vinyl Versionen.

Single 1: Vinyl, CD, digital: ‘Skyfall’ (Single edit) + ‘Skyfall’ (exklusiver Alternative Vocals Mix). Beides sind exklusive Single Versionen, die nicht auf dem Album sind. Spielzeit rund 20 Minuten.

Single 2: Vinyl ‘Skyfall’ (Single edit) + ‘Indestructible’ (exklusiver Album Track). Dies ist eine streng limitierte Version der Single mit einem exklusiven Album Track.

Bestell-Link: http://nblast.de/Helloween-Skyfall

Es läuft ebenfalls der Vorverkauf zu dem selbstbetitelten Longplayer “HELLOWEEN”, das am 18. Juni über die Nuclear Blast Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH erscheinen wird.

Das Album erscheint als: 2CD – Digibook, 1CD – Jewelcase, 3LP – Hologram-Vinyl in Trifold, 2LP – Vinyl in Gatefold (Picture Vinyl + verschiedene Farben), 2LP/2CD – Earbook Edition, 2LP/2CD – Deluxe Boxset (black vinyl und splatter vinyl), Kassette, Digital

Vorbestellungen hier: https://nblast.de/HELLOWEEN-Helloween