Am 6. und 7. März 2020 werden in der Hamburger Markthalle Metal- und Hardrockbands aus allen Teilen der Welt zum 8. HELL OVER HAMMABURG kommen. Neu im Billing sind VISIGOTH, NIFELHEIM, HAUNT, IMHA TARIKAT, TRAVELER, ARGUS und JOSEPH THOLL. Der Vorverkauf hat begonnen, u.a. auf https://www.van-records.de/product_info.php?products_id=4204