HELL OVER HAMMABURG :: Im März zum 8. Mal

Das HELL OVER HAMMABURG, Hamburgs traditionsreiches Indoor-Festival für Metal und Hardrock, geht in seine achte Runde am 6. und 7. März 2020 in der Markthalle. Schwerpunkte sind Headlineraufritte der US-Metaller VISIGOTH sowie der schwedischen Kult-Black-Metal-Legende NIFELHEIM. Weitere Highlights: die Reunion der amerikanischen Epic-Doomer THE GATES OF SLUMBER sowie die erste Show von SIJJIN, der Nachfolge-Combo der zu Grabe getragenen Death-Metal-Institution Necros Christos. http://helloverhammaburg.blogspot.com/