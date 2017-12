HARPYIE ::Neues altes Album am 26.01.

Noch nicht einmal ein Jahr ist seit der Veröffentlichung von “ANIMA” vergangen und nun melden sich HARPYIE sich mit dem nächsten Longplayer zurück. Es handelt sich dabei um die Wiederveröffentlichung ihres ersten Werkes “Blindflug” aus dem Jahre 2012. Dieses wurde in Eigenproduktion komplett neu arrangiert und aufgenommen und birgt auch für den Fan der ersten Stunde einige Überraschungen.

Neben einem neuen Soundgewand sind alle Songs sowohl textlich als auch musikalisch überarbeitet worden und präsentieren die bekannten Melodien in einem anderen Licht. Auf der dazugehörigen Bonus-CD erwarten den Zuhörer auch einige Lieder der letzten beiden Alben in neuen Varianten.

Auch lassen sich einige Größen der Szene nicht lumpen den fünf Sturmvögeln aus Ostwestfalen bei ihrem neuen/alten Werk kräftig unter die Arme zu greifen. So sind Beiträge von Subway to Sally, Vogelfrey, Krayenzeit, Equilibrium, Soulbound, Metusa, Tanzwut, Delva, Feuerschwanz/Dartagnan, Mythemia und Nachtgeschrei auf dem Album zu hören. http://www.harpyien.de/