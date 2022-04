Die französische Darkwave Formation HALO’S EVE hat zu ihrer neuen Single “Sol Invictus” ein Lyric-Video veröffentlicht.

https://haloseve.bandcamp.com/

Info: Although displaying clear influences, Halo’s Eve emancipates itself and reveals a piece with wider, more assured musical boundaries. Inspired by Ulver, Dead Can Dance or Paradise Lost in the creative process, Halo’s Eve imposes no limits other than creating unique and solid songs.