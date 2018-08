HAGGARD + SOUND STORM + UNSHINE :: Bards Of Symphony And Metal – Tour 2018

HAGGARD, das deutsche Klassik-Mittelalter-Metal Ensemble mit der einzigartigen Besetzung, geht im September und Oktober 2018 auf Europatour – gemeinsam mit den Symphonic Metallern SOUND STORM aus Italien und der finnischen Female Fronted Folk-Goth Band UNSHINE.

Das Tourmotto “Bards Of Symphony And Metal” darf sprichwörtlich genommen weden: Haggard gehen in Vollbesetzung auf Tour und lassen es sich nicht nehmen, wie gewohnt das Flair originaler klassischer Instrumente sowie klassischen Sängerinnen und Sängern auf die Bühnen zu bringen. Melodien aus alter Zeit, kombiniert mit der Wucht und der Intensität des Metals.

Nachdem Haggard in den letzten Jahren überwiegend Konzerte in Lateinamerika, Asien und der Türkei spielten, liegt der Fokus bei dieser Tour auf Deutschland, Österreich und der Schweiz .

Tourdaten:

18.09.2018 DE Essen, Turock

19.09.2018 CH Pratteln, Z7

20.09.2018 DE Karlsruhe, Substage

21.09.2018 DE Munich, Backstage

22.09.2018 DE Leipzig, Hellraiser

23.09.2018 DE Berlin, Bi Nuu

24.09.2018 DE Hamburg, Markthalle

23.10.2018 AT Wien, Szene

30.10.2018 AT Graz, Dom Im Berg