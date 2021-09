HÄXKAPELL :: Debüt-Album am 29.10.

Die Schwedische Black Metal Band HÄXKAPELL veröffentlicht am 29. Oktober das Debütalbum “Eldhymner” via Nordvis. www.facebook.com/haxkapell

Info: Im März 2016 hatte Oraklet sein Drei-Song-Demo “Om sanningen” fertiggestellt. Es fiel Nordvis auf – einem Label, das von Gleichgesinnten betrieben wird und ebenfalls im hohen Norden Schwedens ansässig ist. Seitdem befindet er sich in einem kontinuierlichen kreativen Prozess, der auf das hinarbeitet, was schließlich zu dem Album “Eldhymner” wurde. Mit Sessionmusikern an Schlagzeug und Geige beendete er die Aufnahmen im Frühjahr 2021.

Oraklet kommentiert: “Eldhymner” ist ein Album, das das Konzept des Feuers untersucht, reflektiert und nutzt. Als Kraftquelle, Zerstörer und Lebensbringer – dieses Ur- und Grundelement nimmt viele Formen an. Ein ewiger Ofen des Chaos, der das hervorbringt, was dahinter liegt, und die Glut des Lebens mit den Flammen der ewigen Stille für immer in Versuchung führt. Die Schönheit des Todes leuchtet düster in den Köpfen der Menschen, obwohl sie jetzt zu blind sind, um seine Größe zu sehen. Betretet die Kapelle, blickt in die Flammen, und Ihr werden sehen.”