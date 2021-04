HÄMATOM :: Online Release Konzert ab Karfreitag

Am Karfreitag erscheint “Berlin – Ein akustischer Tanz auf dem Vulkan”, das erste akustische Album von HÄMATOM. Und dazu veranstaltet die Band ein Online Release Konzert. Vom 02.04. ab 20h bis einschließlich den 04.04.2021 kann man den Online-Stream in Dauerschleife ansehen. Tickets gibt hier.

Info: Die 10 neuen Songs klingen wie der Rausch dieser ersten enthemmten Nacht. Nach Trinken und Tanzen und Feiern, dass uns das Leben wiederhat. Zwischen mitreißend neuen Klängen, faszinierender musikalischer Vielfalt und großer Experimentierfreude haben HÄMATOM ihre Huldigung an eine aufgedrehte und zügellose Ära erschaffen. „Wenn es eine Zeit gab, in der wir mit HÄMATOM gerne auf den Bühnen gestanden hätten, dann genau damals“, erklärt OST das wohl spannendste Projekt, an das sich die Band je gewagt hat. „Und genau deshalb tragen wir dieses Projekt schon seit langer Zeit in unseren Köpfen herum. Nun, ca. 100 Jahre nach dem Beginn dieses exzessiven Geschichtsabschnittes, scheint für uns der perfekte Zeitpunkt gekommen zu sein, um uns endlich in dieses Abenteuer zu stürzen.“