HÄMATOM :: Neues Video “Engel lügen doch” / Neue Live-Scheibe & Tour im März

Nachdem HÄMATOM im vergangenen Jahr mit ihrem siebten Album “Maskenball” begonnen hat, ihr 15-jähriges Jubiläum zu feiern, erscheint am 6. März nun ihre neue Live-Scheibe namens “Maskenball Live” via Sony Music. Die 15 Songs umfassende CD wurde am 31.08.2019 bei der fulminanten Geburtstags-Show der Band im Gelsenkirchener Amphietheater aufgenommen.

Heute um 18h feierte das neue Video zu “Engel Lügen Doch” Premiere. Die Band sagt darüber: “Im Video zu ENGEL LÜGEN DOCH zeigen wir die Brutalität des Alltags und die religiöse Naivität bzw. Heuchelei die uns umgibt. Während ein Teil der Menschheit täglich ums Überleben kämpfen muss, verschließt ein anderer die Augen vor dem sinnlosen Morden oder vor sexueller Ausbeutung. Schlimmer noch, er nutzt die Gegebenheiten, um seine kranken Triebe zu befriedigen. Was diese beiden Welten eint, ist oft eine tiefe Verbundenheit zu einer abstrakten allmächtigen Macht, die viele von uns Glauben nennen und die immer und überall, ihre schützenden Hände über uns ausbreiten soll. Doch nicht in dieser Geschichte…”

http://www.haematom.de / https://www.facebook.com/haematommusic

Tour mit Megaherz und Serum 114

29.02.2020 Geiselwind, Eventzentrum

06.03.2020 Osnabrück, Hyde Park

07.03.2020 Hamburg, Große Freiheit (ausverkauft)

13.03.2020 Leipzig, Haus Auensee

14.03.2020 Berlin, Huxley’s Neue Welt

19.03.2020 Frankfurt, Batschkapp

20.03.2020 Köln, Carlswerk Victoria

21.03.2020 München, Tonhalle

28.03.2020 Stuttgart, LKA Longhorn

02.04.2020 Memmingen, Kaminwerk

03.04.2020 Memmingen, Kaminwerk

10.04.2020 Bremen, Das Laute Abendmahl

22.08.2020 Gelsenkirchen, Amphitheater