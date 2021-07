Die deutschen Black Metaller GROZA haben ein Video zu ihrer zweiten Single “Elegance Of Irony” veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Album “The Redemptive End”, das am 30.7. via AOP Records veröffentlicht wird. “The Redemptive End” ist der Nachfolger des 2018er Debütalbum “Unified Void”. https://www.facebook.com/grozaband