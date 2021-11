GRAND HORROR :: Neue Horrorpunk-Single

Das Horrorpunk-Projekt GRAND HORROR hat heute seine neue digitale Single “I Want You” – featuring Argyle Goolsby (Blitzkid) – veröffentlicht. GRAND HORROR ist ein Horrorpunk-Projekt von Rod Usher (The Other) and Florian V. Schwarz (Pyogenesis), das fortlaufend illustre Gastmusiker aus der Horrorpunk-Szene featuren wird.

Hier kann man sich die Single anhören und sie käuflich erwerben: https://lnk.to/grandhorroriwantyou

“I Want You” ist als Song konzipiert, der bekannte Horrorpunk-Trademarks vereint, von schnellen Punk-Riffs bis hin zu klassischen Gang-Vocals und Ohrwurm-Refrains.