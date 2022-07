GOTHMINISTER :: Neuer Song samt Musikvideo online

Mit seinem Debüt „Gothic Electronic Anthems“ im Jahr 2003 begeisterte GOTHMINISTER Bjørn Alexander Brem die Szene. Heute hat der Norweger eine brandneue Single aus Gothic, Industrial Metal und Electro samt Musikvideo aus dem kommenden Album veröffentlicht, welches am 21. Oktober 2022 über AFM Records erscheinen soll. https://bfan.link/pandemonium-2

„Viele Szenen im Musikvideo wurden in einer alten gotischen Kirche, der „Jakobs-Kulturkirche“ (Kulturkirken Jakob) im Stadtzentrum von Oslo, Norwegen, gedreht.“ Verrät der Band Mastermind. „Die Kirche wurde 1880 erbaut und sollte nach dem Bischof von Oslo 1980 abgerissen werden, wurde jedoch von der Direktion als kulturelles Erbe gerettet und ist jetzt jedes Wochenende Heimat für diverse Rock- und Metal Konzerte.“

„«Pandemonium» ist einer der härtesten, aber auch einer der längsten Songs, die Gothminister je veröffentlicht hat. Wir sind schon gespannt, was unsere Hörer von diesem neuen Sound halten. In einer Zeit, in der TikTok und andere Social-Media-Kanäle nur Musikschnipsel von kurzer Dauer und wenigen Sekunden bewerben, wollten wir das Gegenteil tun, indem wir unser neues Album mit einem mehr als 5 Minuten langen Opener vorstellen…“