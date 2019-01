GOLDEN APES :: Crowdfunding zum neuen Album “Kasbek” gestartet

Am Montag den 21. Januar startete die Crowdfunding Kampagne zum neuen GOLDEN APES Album “Kasbek” auf https://www.startnext.com/goldenapeskasbek2019.

Worum es, erklärt die Band wie folgt:

“..2018 markierte das 20. Jahr in der Bandgeschichte der Golden Apes und das größte Geschenk, das wir uns selbst hätten machen können, war die Arbeit an einem neuen Album, welches wir nun in Eigenregie auf CD & Vinyl veröffentlichen wollen. Da der Anlass nach dem Bestmöglichen verlangt, benötigen wir euren Support, ideell und finanziell. Wir wollen davon die Studio-und Produktionskosten bezahlen. Als Anerkennung für eure Unterstützung haben wir uns ein paar besonders erlesene und exklusive ‘Dankeschöns’ überlegt, von denen wir hoffen, dass ihr sie lieben werdet. Such dir dein ganz persönliches ‘Dankeschön’ aus und sei dir unserer unendlichen Dankbarkeit gewiss. …Sei dabei und hilf uns dieses neue Kapitel der Golden Apes mit zu gestalten…”

Hier geht es zur Unterstützung: https://www.startnext.com/goldenapeskasbek2019

www.facebook.com/GoldenApes / www.goldenapes.com

Next Shows:

26.01. Leipzig – Moritzbastei

02.03. Leeds (UK)

23.03. Berlin – Dark Spring Festival

19.04. Voronezh (RUS)

20.04. Moskau (RUS)

21.04. St. Petersburg (RUS)

07.06. Leipzig – WGT

22.06. Hannover – Bruit de la Cave Festival