GODSKILL :: Neues Album am 09. November

Das neue Album der deutschen Death Metaller von GodSkill wird am 09. November über MDD Records erscheinen. Ab sofort gibt die Band einen ersten Blick aufs Coverartwork frei und veröffentlicht zeitgleich einen ersten Teaser zum neuen Silberling auf YouTube. Bereits am 13. Oktober steigt im Karlsruher AKK die Release Show zur Platte mit Corrosive und Asphodelos, auf welcher es das Album, noch vor dem offiziellen Verkaufsstart im Handel, erstmals erhältlich sein wird.

“The Gatherer Of Fear And Blood” wurde im Frühjahr im Audiodrive Studio in Sinsheim aufgenommen und gemixt und in den Fascination Street Studios in Örebro Schweden, von Jens Bogren (Amon Amarth, Kreator, At The Gates) gemastert.