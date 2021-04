GARY NUMAN :: Video zu ‘Saints And Liars‘

Mit einem Video zu ‘Saints And Liars‘ kündigt GARY NUMAN mit einem weiteren Song das neue Album “Intruder” (VÖ 21.05.21) an. “Intruder” ist Numans 18. Soloalbum und der Nachfolger des 2017 erschienenen “Savage: Songs From A Broken World”. Es erreichte Platz 2 der britischen Albumcharts und wurde zu seinem größten kommerziellen Erfolg seit fast 40 Jahren. Das Album wurde in Numans Heimstudio in Los Angeles sowie bei Produzent Ade Fenton in Bath aufgenommen. https://garynuman.com / https://www.facebook.com/GaryNumanOfficial

“‘Saints And Liars‘ steht für die Erde, die uns darauf hinweist, dass wir einem fiktiven Gott in blindem Gehorsam folgen, obwohl dieser in Wirklichkeit nichts für uns tut. Stattdessen missbrauchen und zerstören wir den Planeten, der uns alles gibt.”, erklärt Numan. Das Video zu “Saints And Liars” entstand unter der Regie von Chris Corner, besser bekannt als IAMX und früheres Mitglied der Sneaker Pimps. Zusätzliches Filmmaterial entstand in den Sawtooth Studios in Pioneertown, Kalifornien.

“Intruder” erscheint auf CD, Deluxe-CD, schwarzem Heavyweight-Doppelvinyl, Picture-Disc-Doppelvinyl und in diversen digitalen Formaten. Außerdem werden drei exklusive farbige Doppelvinyl-Formate veröffentlicht: in Rot (in ausgewählten Indie-Stores), Silber (bei Amazon) und Gold (im offiziellen Artist Store von Gary Numan). In Letzterem wird auch exklusiv die Kassette vertrieben werden.