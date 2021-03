GARY NUMAN :: Neue Single aus kommendem Album

Mit “I Am Screaming” präsentiert GARY NUMAN eine weitere Single aus seinem neuen Studioalbum. Das kommende Album mit dem Titel “Intruder” wird am 21. Mai 2021 via BMG erscheinen – sein 18. Soloalbum. Für “Intruder” arbeitet Gary wieder mit dem Produzenten Ade Fenton zusammen, der bereits vier Alben für Numan produziert hat: “Jagged””, “Dead Son Rising”, “Splinter” und “Savage”. facebook.com/GaryNumanOfficial

Das Album “Intruder” wird auf CD, Deluxe-CD, schwarzem Doppel-Vinyl im Schwergewicht, Doppel-Vinyl mit Bild-CD und digitalen Formaten veröffentlicht. Es wird auch drei exklusive farbige Doppelvinylformate geben: in Rot (in ausgewählten Indie-Läden), Silber (von Amazon) und Gold (in Gary Numans offiziellem Webshop) geben. In seinem Web-Shop wird auch ausschließlich das Album auf Kassette geben.

Das Album kann man unter diesem link vorbestellen: https://garynuman.lnk.to/IntruderPR