GARY NUMAN :: Nächste Single aus kommendem Album

Mit "Saints And Liars"" präsentiert GARY NUMAN eine weitere Single aus seinem neuen Studioalbum. Das kommende Album mit dem Titel "Intruder" wird am 21. Mai 2021 via BMG erscheinen – sein 18. Soloalbum. Für "Intruder" arbeitet Gary wieder mit dem Produzenten Ade Fenton zusammen, der bereits vier Alben für Numan produziert hat: "Jagged"", "Dead Son Rising", "Splinter" und "Savage".

“‘Saints And Liars’ steht für die Erde, die uns darauf hinweist, dass wir einem fiktiven Gott in blindem Gehorsam folgen, obwohl dieser in Wirklichkeit nichts für uns tut. Stattdessen missbrauchen und zerstören wir den Planeten, der uns alles gibt.”, erklärt Numan.

Das Album “Intruder” wird auf CD, Deluxe-CD, schwarzem Doppel-Vinyl im Schwergewicht, Doppel-Vinyl mit Bild-CD und digitalen Formaten veröffentlicht. Es wird auch drei exklusive farbige Doppelvinylformate geben: in Rot (in ausgewählten Indie-Läden), Silber (von Amazon) und Gold (in Gary Numans offiziellem Webshop) geben. In seinem Web-Shop wird auch ausschließlich das Album auf Kassette geben.

