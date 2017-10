FUNKER VOGT “Musik ist Krieg (Maxi-CD/EP)”

Kaum fünf Monate nach der Veröffentlichung des Erfolgsalbums “Code of Conduct” funken die Funker-Vogt-Rekruten mit der EP “Musik ist Krieg” ein neues Album.

“Musik ist Krieg” weist ganze zehn Tracks auf, wobei uns Chris L., Gerrit Thomas und René Dornbusch neben sieben Remixen des aktuellen Albums noch drei neue Stücke anliefern. “Schattenwelt”, “Bloodbrother” und “Strike Force” folgen gnadenlos dem Kurs, den man mit “Code of Conduct” eingeschlagen hat. Die bandeigenen Remixes von “Wahre Helden (Video Version)”, “Gladiator (Until Death Mix)” und dem epischen Finale “Für immer (Orchester Version)” werden von Remixen der Bands Agonoize (“Für immer”), Novakill (“Tanzbefehl”), Cephalgy (“Gladiator”) und Kunstwerk (“Tanzbefehl”) auf Album-Länge angereichert.

Erscheinen wird die EP am 03.11.2017, kurz bevor die Funker mit neuen Show-Elementen in Wien beim Schattenwelt Festival ihr aktuelles Schaffen auch live darbieten werden.

Weitere Shows in Europa folgen in 2018.