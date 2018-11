FUCHSTEUFELSWILD :: “König Zeiger” erscheint im Februar

Zwei Jahre nach ihrem Debüt-Album “Weltenmeer” warten die Mittelalter-Rocker FUCHSTEUFELSWILD mit ihrem neuen Langspieler auf. “König Zeiger” ist der Titel des zweiten Albums von FUCHSTEUFELSWILD, welches am 1. Februar 2019 via Foxy Records veröffentlicht werden wird. Sänger Basti zur thematischen Ausrichtung des Albums: “Die Zeit ist ein Gott, der wenig Gnade kennt – unsere Platte flucht und huldigt der Zeit in einem Atemzug.” Vergessen und Verwehen, Zerstören und Erschaffen, Geduld und rastloses Verlangen. Auf insgesamt vierzehn Songs führen FUCHSTEUFELSWILD den Hörer durch das Königreich eines ewigen Herrschers, dessen Macht so manche Wunden heilen lässt, andererseits jedoch auch schon zahlreiche Menschen in seinem gnadenlosen Uhrwerk zermalmte.

Für die Finanzierung dieses neuen Albums haben FUCHSTEUFELSWILD eine Crowdfunding Kampagne via StartNext ins Leben gerufen. Neben einzigartigen Goodies wie Stadtrundführungen mit der Band durch Regensburg oder handgeschriebenen Notenblättern erhält der oder die edle Spender/in das neuen Album bereits im November exklusiv als fertiges Produkt.

Crowdfunding: https://www.startnext.com/de/koenigzeiger/projektwidget/

Website: https://www.fuchsteufelswild.net