FRIISK :: Neues Album im Fullstream

FRIISK, die Deutschen Black Metaller mit dem besonderen ostfriesischen Flair, veröffentlichen am 2. Juli ihr neues Album “…un torügg bleev blot Sand” via Vendetta Records. Beim YouTube Kanal Black Metal Promotion kann man sich nun das Werk in voller Länge anhören. Die Texte der Band sind in Deutsch, Plattdeutsch oder Saterfriesich geschrieben, während die Musik im Old School bis Atmospheric Black Metal beheimatet ist, der zudem von Aggression und Melancholie geprägt ist. https://www.facebook.com/friiskbm / https://friisk.bandcamp.com