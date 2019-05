FRETERNIA veröffentlichen erstes Video zum Track “Reborn”, der vom brandneuen Album “The Gathering” stammt, welches am 14.06. auf ROAR! Rock Of Angels Records erscheint. Nach 17(!) Jahren Pause melden sich FRETERNIA damit zurück. Die Band gehörte zur ersten Liga der schwedischen Power-Metal-Welle der Neunziger. Das Cover stammt von Stan- W Decker (Monument, Primal Fear, Ten, Ross The Boss, Stryper).