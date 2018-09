FOREST OF SHADOWS :: Erster Song zum neuen Album

FOREST OF SHADOWS melden sich nach fast 10 Jahren Stille zurück. Im Dezember veröffentlichen sie ihr neues Album “Among the Dormant Watchers”. Die erste Single “Drowned by Guilt” ist jetzt verfügbar!

Forest of Shadows wurde 1997 als Solo-Projekt von Niclas Frohagen gegründet. Nach dem Release der Demo “The Silent Cry” 1998 trat der Multi-Instrumentalist Micce Andersson der Band bei. Gemeinsam veröffentlichten sie die von Kritikern gelobte MCD “Where Dreams turn to Dust” und die Band und ihre Musik erreichten neue Höhen. Wenige Jahre später verließ Micce Andersson Forest of Shadows. Daraufhin unterschrieb die Band beim Finnischen Label “Firedoom” mit dem die zwei Studio Alben – “Departure” (2004) und “Six Waves of Woe” (2008) veröffentlicht wurden. Während viele glaubten, dass dies das Ende der Band bedeutete, war es jedoch nur der Anfang einer zehnjährigen Reise, die das Album “Among the Dormant Watchers” hervorbrachte. Dieses wird am 7. Dezember 2018 durch das Finnische Label “Inverse Records” veröffentlicht.