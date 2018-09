FLAT EARTH :: Bei Drakkar Entertainment

Unter dem Namen FLAT EARTH haben sich Mikko “Linde” Lindström und Mika “Gas Lipstick” Karppinen (beide Ex-HIM), Niclas Etelävuori (Ex-Amorphis) und Anttoni “Anthony” Pikkarainen (Polanski) zusammengetan, um einer kreativen Vision Ausdruck zu verleihen, die auf die Blütezeit des Alternative Rock verweist, aber auch aus einer Vielzahl anderer Genres schöpft, ohne jedoch den roten Faden zu verlieren.

Schon die erste Single “Blame” gibt einenn Einblick, was die Leute auf musikalischer Ebene erwartet und fungiert als Vorbote auf das noch 2018 erscheinende Debütalbum der Finnen, was in Deutschland über Drakkar Entertainment erscheinen wird.