Die Death Metaller FIT FOR AN AUTOPSY haben die Premiere ihres brandneuen Videos zur ebenfalls brandneuen Single “Heads Will Hang” gefeiert. Regie zur ersten Auskopplung aus dem 2017 erscheinenden Album führte Max Moore (CODE ORANGE, OF MICE AND MEN).

Das Album “The Great Collapse” erscheint am 17.03. bei Long Branch Records/SPV.