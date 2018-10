FILM “The Hurricane Heist” (Action)

Originaltitel: The Hurricane Heist



Herstellungsland: USA



VÖ: 14.09.2018



Wertung: Geht so



Regie: Rob Cohen

Darsteller: Ben Cross, Ryan Kwanten, Maggie Grace, Toby Kebbell, Ralph Ineson

FSK: ab 12 Jahre



Verleih: Universum Film

Genre: Action

Inhaltsangabe:

Während sich einer der schlimmsten Hurrikane der Geschichte zusammenbraut und auf das Festland zusteuert, nutzt eine Gruppe von Hackern dies als Chance, um unentdeckt den ultimativen Raub durchzuziehen. Im Schutz des Wirbelsturms wollen sie die Schatzkammer von Alabama ausrauben, in der aussortierte Geldscheine im Wert von 600 Millionen Dollar nur darauf warten, zu Altpapier geschreddert zu werden. Doch die Gangster haben die Rechnung ohne die topmotivierte Bundesbeamtin Casey, den Hurrikan Experten Will und dessen Bruder, den Ex-Elitesoldaten Breeze, gemacht. Gemeinsam versuchen sie, den Millionen-Dollar-Raub zu vereiteln und nebenbei auch noch den Sturm zu überleben…

Action Fans aufgepasst. Rob Cohen, seines Zeichen Regisseur von Filmen wie “The Fast And The Furious” oder “The Tripple X”, ist für diesen Film verantwortlich. Das sollte für Fans solcher Filme doch interessant sein. “The Hurricane Heist” passt genau in dieses Schema. Eine recht oberflächliche Story und ganz viel Action. Obendrauf eine große Portion “Over The Top CGI” was dafür sorgt, dass irgendwie gar nichts mehr wirklich real wirkt. Extrem glatte Szenerien und plastische Kulissen bringen die Zuschauer in eine sehr künstliche Welt, in der nur noch der plumpe Action hineinpasst. Die Geschichte um die Vernichtungsstelle vergriffener Banknoten, die während eines Hurricanes ausgeraubt wird, bietet die Plattform für jede Menge Action, Helden und natürlich Bösewichte fernab jeglicher Vorstellungskraft.

Kurzweiliges Action Heim-Kino das man gut mal nebenbei schauen kann, danach aber gern auch wieder ganz schnell vergessen kann. Zumindest geht es mir so. Wer aber oben genannte frühe Referenzen von Rob Cohen zu seinen Favoriten zählt, der könnte hier glücklich mit werden. (michi)