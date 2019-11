Zum mittlerweile 17. Mal findet das Feuertal Festival am 29. August 2020 statt. In diesem Jahr mit dabei: Schandmaul, Versengold, Knasterbart, Patty Gurd ´s Circle, Heldmaschine und Thanateros. Die Open Air Veranstaltung auf der Waldbühne Hardt, bei der sich alles um Mittelalter Rock und eine atemberaubende historische Atmosphäre dreht, besitzt längst in und außerhalb der Szene Kultstatus.

Neben der Hauptbühne lockt wieder ein traditioneller Mittelaltermarkt und lädt zum Stöbern in vergangenen Zeiten ein. Neben Handwerk und allerlei Schönem präsentiert sich dabei auch eine prunkvolle Schlemmermeile, die ganz im Sinne mittelalterlicher Gastfreundschaft für das leibliche Wohl sorgt – für ganze zwei Tage verwanndelt sich das Areal im Herzen Wuppertals damit in ein buntes Treiben.

