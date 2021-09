FEUERSCHWANZ :: Neue Single “Untot im Drachenboot”

Knapp ein Jahr nach ihrem letzten Album “Das Elfte Gebot”, welches auf Platz 3 der deutschen Albumcharts landete, kündigten FEUERSCHWANZ kürzlich ihr neues Album “Memento Mori” für Silvester 2021 via Napalm Records an. Nun geben sie mit ihrer ersten Single “Untot im Drachenboot” einen Vorgeschmack. https://www.facebook.com/feuerschwanz/

FEUERSCHWANZ zum neuen Song:

„Untot im Drachenboot“ – Pirates of the Caribbean meets Vikings! Schon in alten isländischen Sagen tauchen untote Kämpfer, Draugr genannt, auf und ziehen brandschatzend durch die Lande. Nun ist auch unser Hauptmann verflucht zu ewiger Kaperfahrt und schart eine Armee von untoten Kriegern um sich. Kampfbereit für zukünftige Kaperfahrten wollen wir sobald wie möglich mit den wilden Horden unserer Fans wieder die Bühnen dieser Welt entern – und liefern euch gleich den passenden Soundtrack dazu! Hisst die Segel und reiht euch ein in unser Heer!“