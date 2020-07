FEUERSCHWANZ :: MA Rocker mit neuem Video zu “Meister der Minne”

Die deutschen Mittelalter-Rocker FEUERSCHWANZ haben das offizielle Musik Video zum Song “Meister der Minne” veröffentlicht. Der Song stammt vom brandneuen Album “Das Elfte Gebot”, das am 26. Juni erschien und direkt auf Platz #3 der offiziellen deutschen Album Charts schoss. facebook.com/feuerschwanz/

Die Band kommentiert: “Als Dankeschön für eure unglaubliche Unterstützung haben wir ein weiteres Musikvideo für euch am Start! Wenn Iron Maiden und ‘Ritter aus Leidenschaft’ sowie Bon Jovi und ‘Helden in Strumpfhosen’ jeweils ein Kind bekämen und diese beiden wiederum in einer heißen Liebesnacht auf dem höchsten Turm von Burg FEUERSCHWANZ einen Erben zeugten: DAS wäre das Ergebnis!”

FEUERSCHWANZ + WARKINGS

05.01.21 DE – Nürnberg / Löwensaal

07.01.21 DE – Frankfurt / Batschkapp

08.01.21 DE – Hannover / Pavillon

09.01.21 DE – Köln / Carlswerk Victoria

14.01.21 DE – Berlin / Huxleys Neue Welt

15.01.21 DE – Leipzig / Felsenkeller

16.01.21 DE – Hamburg / Große Freiheit 36

21.01.21 AT – Wien / Szene

22.01.21 AT – Graz / Dom Im Berg

23.01.21 DE – München / Backstage

28.01.21 DE – Saarbrücken / Garage

29.01.21 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

30.01.21 CH – Pratteln / Z7

05.02.21 DE – Bremen / Aladin

06.02.21 DE – Oberhausen / Turbinenhalle