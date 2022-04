FAUN :: VÖ vom neuen Album “Pagan” steht bevor

Die Paganfolk Band FAUN wird am 22. April ihr neues Album mit dem Titel “Pagan” veröffentlichen. Dafür arbeiten sie nicht mehr mit Universal zusammen, sondern haben unser eigenes Label gegründet Pagan Folk Records gegründet, um mehr kreative Freiheit genießen zu können. Kürzlich erschien in Kooperation mit ELUVEITIE ein Musikvideo zum Track “GWYDION”. https://faune.de

Pre-order: https://faun.bfan.link/pagan

Das Album erscheint in einem edlen Digipak, in einer limitierten Vinyl-Edition und in einem vierfarbigen Hardcover-Buch mit mehr als 100 Seiten. Das deutsch- und englischsprachige Buch enthält zahlreiche Fotos, Illustrationen von namhaften Künstlern wie Brian Froud und Stefanie Lostimolo und Texte von bekannten Autoren wie Wolf-Dieter Storl und Vivianne Crowley, um den Hörer noch tiefer in die heidnischen Mythen hinter den Liedern eintauchen zu lassen. In streng limitierter Auflage wird das Hardcover-Buch inklusive einer DVD erhältlich sein, die u.a. das aufwändig inszenierte und 16 Songs umfassende Online-Konzert der Band vom März 2021 enthält.