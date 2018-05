FANZINE Eternity “#23” (Metal)

Eternity “#23”

(Undergroundfanzine Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 05/2018

Wirklich!

12 Jahre nach Nr.22 ist jetzt Ausgabe 23 des ETERNITY druckfrisch zu ergattern.

Die 68 Seiten s/w auf A5 gedruckt, können überzeugen!

Allein das Vorwort und auf Seite 3 der Eingangstext von Maik öffnen mir das Herz, ich stehe immer mehr auf gedruckten Underground!

Über 20 Interviews, 2 Liveberichte, etliche Reviews, Fanzine-Vorstellungen (u.a. Waldhalla), Buchvorstellungen und in der Mitte Kreuzworträtsel dessen Antworten man überwiegend in vorliegender Ausgabe finden kann, haben die 15 Mitarbeiter zusammengetragen.

Mir persönlich gefällt das große Interview mit Night In Gales am besten, auch wenn es mit 7 Seiten schon fast zu groß ausgefallen ist, aber das darf auch mal sein!

Auch Revel In Flesh warten mit 5 Seiten auf und gefreut habe ich mich auch über das Interview mit Beltez aus Köln, die ich auf dem Culthe Fest kennenlernen durfte.

Durch das Interview mit der Band Zwielicht bin ich erst auf sie aufmerksam geworden, vielen Dank dafür.

Ansonsten finde ich das Ding einfach schön gemacht, man merkt das Liebe drin steckt!

Für 5€ incl. Versand geht das Ding direkt auf den Weg zu euch nach Hause!

Im Moment ist leider noch nicht klar, ob es überhaupt eine Ausgabe 24 geben wird, also unterstützt den Untergrund und kauft ein Exemplar.

(hendrik)