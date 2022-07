FALL OF CARTHAGE :: Neues Album “Drawn Into Madness” erscheint am 23.9.

Seit ihrem letzten Album “Emma Green” (2018) wurde es um das Groove Metal Trio FALL OF CARTHAGE um Arkadius Antonik (Suidakra) und Sänger Sascha Aßbach etwas ruhiger – doch jetzt melden sich die Jungs zurück. Am 23. September wird mit “Drawn Into Madness” das vierte Album auf MDD erscheinen und euch 8 Songs lang schonungsloses, straightes Geballer mit Blastbeats, eingängige Riffs und groovigen Rhythmen um die Ohren hauen. Dazu trägt auch der kompromisslose Gesamtsound bei, für den sich Arkadius diesmal selbst verantwortlich zeichnet. https://www.fallofcarthage.com