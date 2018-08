FAIRYTALE :: 3. Single zum neuen Album

Mit “Wassergeister” erscheint die dritte Single zum neuen FAIRYTALE-Album “Autumn’s Crown”. Nach dem Titelsong “Autumn`s Crown” und “Living in the Wood” liefern FAIRYTALE also zum dritten Mal einen Einblick in ihr neuestes Werk und stellen einen der zwei deutschsprachigen Songs des Folk-Albums vor. “Wassergeister” ist eine Folkballade mit gelegentlich rockigen Anklängen, der es gelingt, die Lebensfreude der irischen Volkslieder mit dem düsteren Tiefsinn der schwarzen Romantik zu verbinden und alte Mythen mit moderner Fantasy zu verschmelzen. Das zweite Album der Band erscheint zum 24. August.