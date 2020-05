FAIRYLAND :: Neue Single der französischen Symphonic Metaller

Die französischen Symphonic Metaller FAIRYLAND werden am 22.05.2020 ihr neues Album “Osyrhianta” bei Massacre Records veröffentlichen. Ab sofort kann man sich das Lyric Video zur neuen Single “The Hidden Kingdom Of Eloran” ansehen. Es ist die dritte Single vom kommenden Album “Osyrhianta”, welches ein Konzeptalbum ist, das die Entstehung und Geschichte des Fantasiereichs Osyrhia ergründet. Die geschilderten Ereignisse spielen sich viele tausend Jahre vor “Of Wars In Osyrhia” ab, so dass das neue Album als Prequel zur bestehenden Albumtrilogie der Band zu verstehen ist.

