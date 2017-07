EXIT EDEN :: Zweites Video “Impossible”

Mit ihrem ersten Video zu Rhiannas “Unfaithful” haben sie im Netz bereits für Furore gesorgt – nun folgt zu dem James Arthur-Cover “Impossible” der zweite Clip.

Damit ist der Countdown zum Release des ersten gemeinsamen Albums von Amanda Somerville, Clementine Delauney, Marina La Torraca und Anna Brunner alias EXIT EDEN eingeläutet: am 4. August erscheint “Rhapsodies in Black” via Starwatch Music/Napalm Records. Passend dazu ist die Band für die Hamburg Metal Dayz bestätigt worden – am 22. September werden EXIT EDEN dort in der Markthalle ihre Livepremiere feiern und sich mit Acts wie Sodom, Walking Dead On Broadway oder Any Given Day die Bühne teilen.