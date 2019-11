Die französischen Pagan Black Metaller EVOHÉ, mit ehemaligen NEHËMAH-Mitgliedern, haben ein neues Video zum Song “Fylgja” veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album “Deus SSive Natura”, das am 31.05.2019 via Folter Records zu sehen. EVOHÉ werden zudem ihre erste Deutschland-Show auf dem diesjährigen De Mortem Et Diabolum spielen. Das Festival findet am 13. und 14. Dezember 2019 in Paulinenaue in der Nähe von Berlin statt.